Сбер провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк провел пилотную сделку по выдаче компании кредита, обеспеченного добытой ей криптовалютой, говорится в сообщении банка.

Сбер предоставил средства майнеру криптовалюты - АО "Интелион дата". В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения "Рутокен". Это, как отмечает банк, гарантирует сохранность актива на период кредитования.

"В России регулирование рынка цифровой валюты только зарождается, и мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать актуальные регуляторные решения и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования. Полагаем, такой продукт будет актуален не только для майнеров криптовалюты, но также и для тех компаний, у которых в собственности есть криптоактивы", - сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приведены в пресс-релизе.