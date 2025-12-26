"Норникель" рассматривает меры по снижению зависимости от порта Роттердама

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" рассматривает инвестиции в портовую инфраструктуру для снижения зависимости от Роттердама, заявил телеканалу "Россия 24" президент компании Владимир Потанин.

"Если мы видим какое-то конкурентное преимущество в том, чтобы присутствовать на каком-то рынке, но это присутствие связано с тем, что нужно проинвестировать, ну не знаю, в порты, в инфраструктуру где-нибудь на Ближнем Востоке, в Марокко или в Турции, для того, чтобы более независимо иметь возможность перевозить наши товары, а не зависеть от Роттердама или каких-то других европейских портов, к примеру. То вот такого рода инвестиции мы рассматриваем", - сказал он.

В 2023 году "Норникель" перенаправил значительную часть экспорта металлов на новый хаб в Танжере (Марокко). Через него, в частности, стала отправляться в Азию основная часть производимой ГМК меди. Этот вариант "Норникель" разработал на случай отказа порта Роттердама от приема грузов российской компании.

Ранее практически вся продукция "Норникеля" поставлялась из Мурманска на европейский рынок, где находились основные потребители.