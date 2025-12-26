"Норникель" заинтересован в ближневосточном стандарте для платиноидов в противовес Лондону

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" заинтересован в создании ближневосточного стандарта для платиноидов в качестве альтернативы Лондонской бирже металлов (LME), заявил "России 24" президент компании Владимир Потанин.

"Или, например, если мы думаем над тем, чтобы создать новый, независимый от традиционных стандарт при торговле платиноидами, палладием и другими металлами - для этого хорошо бы создать новую биржу, которая была бы альтернативой Лондонской", - сказал он.

"Например, в Дубае сделали же золотой стандарт, дубайский, арабский, и он принимается всеми покупателями и создает благоприятные условия для реализации своих товаров золотопроизводителями. Мы могли бы такое же сделать на Ближнем Востоке для платиноидов. И если для этого потребуются какие-то инвестиции, в том числе в производственные мощности, значит мы их сделаем. Но сделаем их с более дальней стратегической целью усиления наших позиций как российских производителей", - подчеркнул глава "Норникеля".