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LME сняла запрет на поставки никеля с финского завода "Норникеля"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) сняла запрет на поставки никелевых катодов и брикетов с финского рафинировочного завода "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta, говорится в сообщении биржи.

Запрет был введен в июле этого года и распространялся на варранты, которые будут выданы после 3 октября.

Продукция финского завода "Норникеля" после введения санкций на поставки российских цветных металлов остается единственной допустимой в системе LME: в списке одобренных биржей брендов есть также бренды Кольской ГМК "Норникеля", но они фигурируют как российские, и выпуск варрантов на них ограничен.

США и Великобритания в начале апреля этого года ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Вслед за этим LME запретила поставки российского никеля, алюминия и меди, произведенных после 13 апреля 2024 года. Таким образом, выпущенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Продажа металла на склады LME является важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

Harjavalta перерабатывает никелевый файнштейн, поступающий из Кольской ГМК, и производит высококачественное никелевое сырье для аккумуляторов, в том числе для построенного поблизости завода BASF, который ориентирован на обеспечение 300 тыс. электромобилей в год. Мощность финского завода - 65 тыс. тонн никелевой продукции в год, но из-за случившихся в 2022 году логистических перебоев с доставкой сырья, выпуск, по крайней мере, в 2023 году был ограничен 50 тыс. тонн в год. Это более четверти всего выпуска никеля "Норникелем", который в текущем году запланирован на уровне 184-194 тыс. тонн.

До 2022 года "Норникель" планировал за счет сотрудничества с BASF интегрироваться в аккумуляторную цепочку и рассматривал расширение мощностей Harjavalta до более 100 тыс. тонн к началу 2026 года, с расчетом на рост спроса на аккумуляторы в ЕС, но сейчас этот проект поставлен на hold, говорил весной этого года глава "Норникеля" Владимир Потанин.

LME Норникель Лондонская биржа металлов
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