Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 14 января будет нулевой

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из РФ пшеницы с 14 января 2026 года будет нулевой, сообщает Минсельхоз.

Срок ее действия - по 20 января включительно.

Нулевая пошлина заменит пошлину в 97,3 рубля за тонну, которая будет действовать 12 и 13 января. По 11 января включительно к экспортным отгрузкам применяется пошлина, размер которой составляет 109,1 рубля за тонну.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,2 за тонну на пшеницу ($228,4 за предыдущий период), $219,6 - на ячмень ($219,3), $200,6 - на кукурузу ($200,9).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
