Выпуск по базовым видам деятельности в России в ноябре снизился на 0,5%

Снижение выпуска по базовым отраслям зафиксировано впервые с февраля 2023 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре 2025 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности снизился на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в январе 2025 года, сообщил Росстат.

Снижение выпуска по базовым отраслям зафиксировано впервые с февраля 2023 года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли. Росстат уточнил динамику выпуска в первом полугодии в связи с корректировкой данных по промпроизводству.

За январь-ноябрь 2025 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 0,9% к аналогичному периоду 2024 года.

Промпроизводство в ноябре 2025 года снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 3,1% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 0,8%).

Грузоперевозки в ноябре 2025 года упали на 3,0% в годовом сравнении после роста на 2,8% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 0,7%).

Оборот розничной торговли в ноябре в годовом выражении повысился на 3,3% после роста на 4,8% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 2,5%). Оптовая торговля в ноябре упала на 5,6% после снижения на 2,5% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 3,2%).

Продукции сельского хозяйства произведено в ноябре 2025 года на 20,1% больше, чем годом ранее, после роста на 7% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 5,4%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в ноябре вырос на 0,1% после роста на 2,3% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 2,7%).

За 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 5,6% после роста на 5,7% в 2023 году.

Росстат
