В России оборот розничной торговли в ноябре вырос на 3,3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре 2025 года оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 3,3%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,7%.

Темпы роста замедлились: в октябре оборот увеличился на 4,8%.

За январь-ноябрь показатель повысился на 2,5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре стал больше на 1,6% в годовом выражении, в то время как в октябре рост составлял 2,8%. За 11 месяцев показатель увеличился на 2,2%.

Оборот непродовольственной розницы в ноябре повысился на 4,9% (+6,8% в октябре), в январе-ноябре - на 2,8%.

По итогам ноября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (в ноябре 2024 года - 47,4% и 52,6% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в ноябре составил 5 трлн 217,2 млрд рублей, за январь-ноябрь - 55 трлн 181,7 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в декабре, предполагает, что в 2025 году темпы роста оборота розничной торговли продолжат замедляться и показатель вырастет на 2,4%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предусматривает рост показателя на 2,5%.

В 2024 году оборот розничной торговли в стране увеличился на 7,7%.