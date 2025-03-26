В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Плановые проверки, проводимые Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) исключают влияние на Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пресс-служба РКН обратила внимание, что "ряд медиаресурсов распространяет недостоверную информацию, опубликованную иноагентом", в которой утверждается, что возникшие у пользователей 26 марта проблемы, связанные с оплатой через Систему быстрых платежей(СБП), оператором которой является НСПК, якобы вызваны действиями ведомства.

"В утверждениях содержится ряд грубых ошибок. Сбои в работе Национальной системы платежных карт (НСПК), проблемы с доступом к этой системе клиентов ряда банков вызваны неполадками в функционировании инфраструктуры НСПК. Эти неполадки уже устранены. Плановые проверки, проводимые ЦМУ ССОП Роскомнадзора, исключают влияние на НСПК", - заявляет пресс-служба РКН.

Ведомство рекомендует "всем медиа проверять факты перед опубликованием материалов" и напоминает, что "за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена её блокировка, а также административная ответственность в виде штрафа до 3 млн руб.".

Также в РКН обратили внимание, что распространение материалов лица, признанного в РФ иностранным агентом, без соответствующей маркировки является нарушением законодательства и влечет административную ответственность в виде штрафа до 50 тыс. руб., "а также вынесение редакции и учредителю письменного предупреждения; вынесение двух предупреждений в течение года влечет за собой прекращение деятельности СМИ".

"Кроме того, распространение таких материалов может быть основанием для включения в реестр иностранных агентов непосредственно распространителя", - сказано в сообщении.

Утром в среду российские пользователи начали о сбое в системе быстрых платежей (СБП). В частности, по данным СМИ, с проблемами при совершении переводов в приложениях столкнулись клиенты Сбера, "Альфа-банка", ВТБ и Т-Банка.

В пресс-службе РКН сообщили в свою очередь, что проблемы с работой СБП связаны со сбоем на инфраструктуре НСПК.

