Опрошенные FT экономисты связывают будущее экономики Европы с бюджетной политикой ФРГ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Большинство экономистов, принявших участие в опросе The Financial Times, связывают перспективы оживления экономики Европы в 2026 году с планами Германии потратить 1 трлн евро на инфраструктуру и оборону.

При этом они расходятся во мнениях относительно способности германской бюджетной политики обеспечить Европе экономический ренессанс.

Некоторые из 88-ми опрошенных экспертов полагают, что усилия Берлина сойдут на нет из-за укоренившихся структурных слабостей и геополитической неопределенности.

Скептики предупреждают, что миллиарды евро новых заимствований могут быть направлены на финансирование социальных программ и другие текущие расходы вместо новых инвестиций, тогда как средства, потраченные на укрепление обороны, окажут лишь незначительное влияние на экономический рост.

"Оптимизм, с которым было встречено заявление Фридриха Мерца в начале этого года, в последние месяцы померк", - говорит аналитик Absolute Strategy Research Бен Бланчард.

"Увеличение государственных расходов механически поддержит рост экономики Германии, но ключевой вопрос заключается в том, приведет ли это к более широкому восстановлению", - отмечает экономист MUFG Bank Генри Кук.

Крупнейшая европейская экономика находится в состоянии рецессии с 2022 года, и для оживления ей необходим мощный импульс со стороны внутреннего спроса, считает главный экономист ABN Amro Ник Кунис.

Главный экономист TAC Economics Леа Дофас не уверена, что "фискальный импульс сможет обеспечить устойчивый внутренний рост", тогда как аналитик TD Securities Джеймс Росситер прогнозирует противоборство между влиянием геополитической неопределенности и экспансивной фискальной политики.

Другие экономисты более оптимистичны. Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше отмечает, что мирное урегулирование на Украине может "значительно понизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".

В случае завершения российско-украинского конфликта цены на энергоносители существенно снизятся, тогда как объем инвестиций и экспорта вырастет. В сочетании со стимулированием со стороны государственных расходов и потенциальным снижением склонности домохозяйств к сбережению средств это может обусловить благоприятный цикл возрождения европейской экономики, считает экономист UBS Рейнхард Клузе.

Оптимисты ожидают, что бюджетное стимулирование укрепит фундаментальную устойчивость европейской экономики. Главный стратег Nordea Ян фон Герих прогнозирует, что в следующем году ВВП еврозоны вырастет на 1,5%. Он отмечает, что "частное потребление имеет большой потенциал для позитивных сюрпризов".

Между тем средний прогноз опрошенных FT экономистов предполагает, что рост экономики еврозоны замедлится до 1,2% в 2026 году, а в 2027 году составит 1,4%. Эта оценка в целом совпадает с прогнозами Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В 2025 году ВВП еврозоны вырос на 1,4%, полагают в ЕЦБ, и на этом фоне прошлогодний прогноз участников опроса, предполагавший увеличение на 0,9%, оказался слишком пессимистичным. Опасения опрошенных FT экспертов относительно того, что регулятор недостаточно активно снижает процентные ставки, не оправдались.

"Мы были приятно удивлены устойчивостью экономического роста в 2025 году", - говорит экономист SEB Пиа Фромлет.

В перспективе динамика экономики будет "в меньшей степени зависеть от денежно-кредитной политики и в большей - от реализации бюджетной политики, уровня доверия и прогресса в проведении структурных реформ", считает экономист Pictet Asset Management Сабрина Ханнич.