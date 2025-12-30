Рубль утром в последний рабочий день года снижается в паре с юанем

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль опускается перед длительными новогодними каникулами и на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершившегося в понедельник налогового периода декабря.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1545 руб. (+5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 10,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль перешел к ослаблению. Прохождение пика налоговых выплат привело к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров, что позволило паре юань/рубль прибавить по итогам дня 0,6% и подняться в район 11,1 рубля. Сегодня китайская валюта может продолжить восходящую динамику. Кроме снижения предложения иностранной валюты, способствовать этому будет желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в юане в преддверии длинных выходных. В такой ситуации пара юань/рубль предпримет попытку смещения к середине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Игроки продолжают анализировать новости геополитического характера.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо меняются утром во вторник после активного роста по итогам торгов в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве опустилась на 0,23%, до $61,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,19%, до $57,96 за баррель.

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тыс. баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.