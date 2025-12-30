Поиск

Акции ЮГК выросли на заявлениях о том, что госпакет будет реализован на открытом аукционе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Акции ЮГК в ходе торгов на Московской бирже во вторник выросли почти на 7% (до 0,556 рубля за штуку) на заявлениях министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что госпакет ценных бумаг компании будет реализован на открытом аукционе, затягивать продажу правительство не будет.

ЭкономикаМинфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционеЧитать подробнее

Госпакет "Южуралзолота" будет реализован на открытых торгах, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он не назвал конкретных сроков сделки, но отметил, что продать актив Минфин планирует не затягивая. "Такая же политика (как и с планируемой продажей аэропорта "Домодедово" - ИФ). Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

В июле суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре замглавы ведомства Алексей Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г. В недавнем интервью Моисеев отметил, что ситуация с оценкой актива оказалась сложнее, чем предполагалось.

"Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей, плюс там есть и сельхозбизнес, даже виноделие какое-то присутствует, причем это виноделие, которое (включает - ИФ) неконтролирующие доли. В целом этот набор активов, он довольно сложный. Можно было бы сказать: давайте продадим золотой бизнес, потом будем разбираться. Но мы на это не согласны, и лучше мы немножко подождем, все это вместе структурируем и оценим, и будем продавать (все активы - ИФ) вместе", - пояснил замминистра.

Антон Силуанов ЮГК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

 Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8017 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });