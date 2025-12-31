Поиск

РФ продлила действие экспортной пошлины на "влажные" пиломатериалы еще на 3 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2028 года действие заградительной вывозной пошлины на так называемые влажные пиломатериалы (влажностью более 22%). Как сообщила пресс-служба кабинета министров, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

РФ ввела заградительные экспортные пошлины на "влажные" пиломатериалы с 2022 года для того, чтобы ограничить вывоз под их видом необработанной древесины (экспорт "кругляка" хвойных и ценных лиственных пород из РФ практически запрещен с 2021 года). В конце 2022 года действие пошлин было продлено до конца 2025 года.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составляет 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро.

Участники отрасли и Минпромторг РФ неоднократно высказывались за то, чтобы отменить ограничения на вывоз "влажного" пилмата на фоне и без того сложной ситуации с экспортом продукции российского лесопромышленного комплекса из-за санкций, дорогой логистики и крепкого рубля. Однако, как отмечают в правительстве, продление заградительных пошлин призвано "сохранить ограничения вывоза необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат "товаром прикрытия", и стабильное обеспечение сырьем отечественных производителей".

Михаил Мишустин Минпромторг РФ
