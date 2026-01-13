Brent подорожала до $64,05 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются во вторник на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени составила $64,05 за баррель, что на $0,18 (0,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,53 (0,8%), до $63,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,20 (0,34%), до $59,70 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,38 (0,6%), до $59,50 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация в Иране, где продолжаются массовые протесты.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. "Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти, отмечает Bloomberg.

Следствием угроз ввести пошлины может стать увеличение премии за геополитический риск в цене нефти, полагает аналитик Saxo Markets Чару Чанана. "Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, найдет ли эта риторика воплощение в реальной политике и приведет ли она к ощутимому сокращению поставок или более широким торговым санкциям, способным негативно отразиться на спросе", - написала эксперт.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США рассматривает, в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".