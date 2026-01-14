Поиск

Апелляция поддержала отказ УК "Альфа-Капитал" в иске к Euroclear о взыскании стоимости заблокированных бумаг

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду поддержал решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего 15 августа 2025 года УК "Альфа-Капитал" в иске к европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Ранее сообщалось, что компания в феврале 2024 года обратилась в суд с требованием взыскать с европейского депозитария стоимость заблокированных ценных бумаг и неполученный по ним доход в размере 248,636 млрд рублей. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД), СПБ банк, Альфа-банк, АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум" и ЦБ.

В мае 2024 года суд решил выделить в отдельное производство требования о взыскании стоимости бумаг, составляющих имущество клиентов "Альфа-Капитала" по договорам доверительного управления, в размере 236,6 млрд рублей.

Позднее УК "Альфа-Капитал" увеличила сумму исковых требований к Euroclear до 319 млрд рублей. Как поясняли в пресс-службе УК, увеличение связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных бумаг.

В апреле 2025 года суд отклонил другой крупный иск к Euroclear о взыскании стоимости заблокированных бумаг - от УК "Первая", убытки в рамках которого оценивались в 144 млрд рублей.

