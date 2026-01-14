ОПЕК сохранила оценку роста добычи жидких углеводородов странами не-ОПЕК+ на 2026 г.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 0,63 млн баррелей в сутки - до 54,78 млн б/с, а в 2027 году прибавит еще 0,61 млн б/с, до 55,39 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Альянс не изменил оценки показателя ни за 2025, ни за 2026 годы.

Основными драйверами роста добычи жидких углеводородов в текущем году, как ожидается, станут Бразилия, Канада, США и Аргентина, в 2027 году - Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.

ОПЕК прогнозирует, что страны, не входящие в ОПЕК+, в 2027 году инвестируют в нефтедобычу $284 млрд, что немного выше плановых расходов 2026 года.

Аналитики не изменили оценки производства ЖУВ в США: в 2025 году там было добыто 22,22 млн б/с, в 2026 году ожидается рост лишь на 100 тыс. б/с, а в 2027 году - лишь на 30 тыс. б/с, до 22,35 млн б/с.