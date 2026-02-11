Поиск

ОПЕК сохранила оценку роста поставок ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2026 и 2027 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 630 тысяч баррелей в сутки к 2025 году - до 54,8 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

По сравнению с предыдущим ежемесячным отчетом оценки не поменялись. Основными драйверами роста добычи ЖУВ, как ожидается, станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.

В 2027 году прогнозируется рост добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 610 тысяч б/с - до 55,39 млн б/с, оценки также не поменялись. Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.

ОПЕК по-прежнему ожидает роста добычи ЖУВ в США на 100 тысяч б/с в 2026 году - до 22,32 млн б/с и еще на 30 тысяч б/с в 2027 году - до 22,35 млн б/с.

