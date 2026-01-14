Поиск

Цены новых легковых авто в РФ 1-12 января выросли на 1,3-1,5%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены новых легковых автомобилей в РФ в период с 1 по 12 января выросли в пределах 1,5%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В России"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибыльюЧитать подробнее

В частности, российские автомобили подорожали на 1,33%, иномарки - на 1,52%.

До этого значимое повышение цен на автомобили Росстат фиксировал, в частности, в конце прошлого года. Ведомство сообщало, что с 16 по 22 декабря цены на российские машины поднялись на 1,5%. Стоимость иномарок за тот период практически не изменилась (+0,03%). При этом с начала 2025 г. по состоянию на 22 декабря цены на российские машины, по оценкам Росстата, выросли на 4,5%. Цены на иномарки за тот же период - снизились примерно на 0,5%.

Целый ряд иностранных автомобильных брендов с начала 2026 года проиндексировал цены на свою продукцию на 2-3% - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, о чем сообщали профильные СМИ. Об индексации цен сообщал и лидер отечественного авторынка "АвтоВАЗ", обновивший в январе прайс-листы наиболее популярных моделей (в т.ч. Granta и Niva) на 1,8-1,9%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });