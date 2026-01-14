Цены новых легковых авто в РФ 1-12 января выросли на 1,3-1,5%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены новых легковых автомобилей в РФ в период с 1 по 12 января выросли в пределах 1,5%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В частности, российские автомобили подорожали на 1,33%, иномарки - на 1,52%.

До этого значимое повышение цен на автомобили Росстат фиксировал, в частности, в конце прошлого года. Ведомство сообщало, что с 16 по 22 декабря цены на российские машины поднялись на 1,5%. Стоимость иномарок за тот период практически не изменилась (+0,03%). При этом с начала 2025 г. по состоянию на 22 декабря цены на российские машины, по оценкам Росстата, выросли на 4,5%. Цены на иномарки за тот же период - снизились примерно на 0,5%.

Целый ряд иностранных автомобильных брендов с начала 2026 года проиндексировал цены на свою продукцию на 2-3% - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, о чем сообщали профильные СМИ. Об индексации цен сообщал и лидер отечественного авторынка "АвтоВАЗ", обновивший в январе прайс-листы наиболее популярных моделей (в т.ч. Granta и Niva) на 1,8-1,9%.