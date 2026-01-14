Поиск

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" завершило 2025 год с прибылью, заявил на пресс-конференции глава компании Максим Соколов.

"По предварительным финансовым итогам "АвтоВАЗ" как группа закончила 2025 финансовый год безубыточно - то есть с прибылью", - сказал он, не раскрыв объем прибыли в абсолютном выражении.

Входящий в периметр группы Авто Финанс Банк, по его словам, в 2025 году также был прибыльным.

"Деньги он привлекал по рыночным ставкам. Ключевая ставка была большая, рыночная ставка была еще выше. Но таковы макроэкономические условия, на которых работали абсолютно все юридические лица", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Финансовыми партнерами компании сейчас являются практически все крупнейшие банки - "и государственные, и полностью частные", добавил он. Не только финансовым, но и стратегическим партнером Соколов назвал Сбербанк. БОльшая часть кредитного портфеля "АвтоВАЗа" была сформирована при предыдущих акционерах, напомнил он, не уточняя объем текущего долга.

"Ставка, которая была на уровне 4%, позволяла это делать. Но с тех пор "собачка подросла" - процентная нагрузка увеличилась. Тем не менее мы смогли достойно ответить на этот вызов, обеспечив безубыточную финансовую модель нашей деятельности", - сказал Соколов.

