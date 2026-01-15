Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Сенат США отклонил резолюцию по Венесуэле, Трамп и Родригес провели телефонный разговор, Аракчи призвал США к переговорам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы. Решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса. Принятие резолюции потребовало бы одобрения Конгресса для дальнейшего применения военной силы в Венесуэле.

- Врио президента Венесуэлы Делси Родригес и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив сотрудничество и нерешенные вопросы между странами. По мнению обеих сторон, беседа была продуктивной. Трамп сообщил, что разговор был "долгим" и назвал Родригес "потрясающим человеком".

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в провокациях с целью втянуть Вашингтон в конфликт с Тегераном и призвал США к переговорам.

- Иран утром в четверг закрыл воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных, имеющих спецразрешение. Сообщалось, что уведомление действительно чуть более двух часов.

- Минфин США продлил до 28 февраля лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". Срок действия лицензии истекает 17 января.

- Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что вторжение США в Гренландию станет концом НАТО и выразил надежду, что этого не произойдет. Он отметил, что за последние 20 лет Дания не получала от США никаких военных запросов об усилении присутствия в Гренландии.

- Хоккеисты "Спартака" со счетом 5:3 победили "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для "Спартака" эта победа стала 500-й в КХЛ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8141 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });