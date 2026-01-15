Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Сенат США отклонил резолюцию по Венесуэле, Трамп и Родригес провели телефонный разговор, Аракчи призвал США к переговорам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы. Решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса. Принятие резолюции потребовало бы одобрения Конгресса для дальнейшего применения военной силы в Венесуэле.

- Врио президента Венесуэлы Делси Родригес и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив сотрудничество и нерешенные вопросы между странами. По мнению обеих сторон, беседа была продуктивной. Трамп сообщил, что разговор был "долгим" и назвал Родригес "потрясающим человеком".

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в провокациях с целью втянуть Вашингтон в конфликт с Тегераном и призвал США к переговорам.

- Иран утром в четверг закрыл воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных, имеющих спецразрешение. Сообщалось, что уведомление действительно чуть более двух часов.

- Минфин США продлил до 28 февраля лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". Срок действия лицензии истекает 17 января.

- Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что вторжение США в Гренландию станет концом НАТО и выразил надежду, что этого не произойдет. Он отметил, что за последние 20 лет Дания не получала от США никаких военных запросов об усилении присутствия в Гренландии.

- Хоккеисты "Спартака" со счетом 5:3 победили "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для "Спартака" эта победа стала 500-й в КХЛ.