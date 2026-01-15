ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.