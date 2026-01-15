Поиск

"Ростелеком" купил 45% разработчика решений по управлению гостиницами "Эртек"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" завершило сделку по приобретению 45% ООО "Эртек" - разработчика отечественной системы класса PMS (Property Management System) для комплексного управления объектами размещения ECVI, сообщил "Ростелеком".

Сумма сделки не называется.

По данным ЕГРЮЛ, покупателем выступила структура "Ростелекома" - ООО "Комфорт сервис", сделка зарегистрирована 24 декабря 2025 года. Оставшиеся 55% сохранил гендиректор и сооснователь ООО "Эртек" Сергей Дудин.

В ноябре 2025 года "Ростелеком" и "Эртек" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого "Ростелеком" предоставляет свою инфраструктуру и цифровые сервисы, а "Эртек" - базовое PMS-решение. "Таким образом партнеры заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России - "Цифровой Отель", которая станет драйвером цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков", - отмечается в сообщении.

Экосистема "Цифровой Отель" объединяет отечественные отраслевые решения и технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения - от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами. Одним из ключевых элементов экосистемы является система управления отелем (PMS), которая интегрируется с цифровыми продуктами "Ростелеком", предоставляемыми по всей стране.

"Мы инвестируем в развитие индустрии, внедряя инновационные решения, которые делают гостиничный бизнес более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. Сделка с компанией "Эртек" станет шагом к достижению нашей цели - создать уникальную экосистему, которая позволит российским отелям не только соответствовать современным требованиям, но и опережать их", - прокомментировал вице-президент "Ростелекома" по развитию продуктов и работе с МСП Тимофей Абраменко.

ООО "Эртек", разработчик и поставщик решений по управлению гостиничными предприятиями, было основано в 2012 году. Флагманский продукт компании - цифровая платформа ECVI. По итогам 2024 года выручка составила 20,5 млн рублей.

