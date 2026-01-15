Структура "Ростелекома" приобретет 49% "Полиматика Рус" у субхолдинга "Софтлайна"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "БФТ-Холдинг" (входит в группу компаний "Ростелеком") приобретает 49% ООО "Полиматика Рус" (разработчик платформы для аналитики данных Polymatica) у группы компаний FabricaONE.AI (ПАО "Фабрика ПО", входит в ГК "Софтлайн").

Как сообщила FabricaONE.AI, бренд Polymatica развивается по двум независимым направлениям: аналитика данных и машинное обучение (BI/ML) - ООО "Полиматика Рус", а корпоративное планирование (EPM) - в ООО "Полиматика Бизнес Решения". В контур сделки с "БФТ-Холдингом" вошла только доля в ООО "Полиматика Рус". Полный контроль над 100% Polymatica EPM остается у FabricaONE.AI.

Сумма сделки не названа. По данным ЕГРЮЛ, по итогам сделки 51% ООО "Полиматика Рус" сохранило за собой ООО "СЛ Софт" (входит в группу FabricaONE.AI).

В результате сделки управление направлением Polymatica BI/ML перейдет к новой совместной команде, где будут представлены интересы всех акционеров.

Как сообщил "БФТ-Холдинг", в результате сделки холдинг возьмет на себя все обеспечивающие функции, а также "усилит бренд за счет большого практического опыта в рамках реализации крупных ИТ-проектов и возможностей собственной партнерской сети".

"В рамках партнерского взаимодействия Polymatica сохранит бренд и управленческую команду, получив возможность ее дальнейшего технологического развития и продвижения в составе "БФТ-Холдинга" с учетом актуальных потребностей заказчиков. Это позволит обеим сторонам получить синергетический эффект от сделки", - говорится в сообщении холдинга.

"В планах компаний - совместное развитие продуктовых решений для бизнеса, в частности - в сфере аналитики данных. Благодаря этой сделке платформа Polymatica усилит свои позиции на рынке госкорпораций и государственного сектора и сможет масштабироваться гораздо быстрее", - прокомментировал гендиректор FabricaONE.AI Максим Тадевосян.

"Приобретение доли в компании "Полиматика Рус" - это стратегический шаг в развитии экосистемы продуктов БФТ по работе с данными. Объединяя наши разработки и экспертизу с таким опытным партнером, как FabricaONE.AI, мы формируем единую цифровую среду для управления данными и открываем дополнительные возможности для совместного продвижения платформы Polymatica на рынке", - заявила генеральный директор "БФТ-Холдинга" Наталья Зейтениди.

ООО "Полиматика Рус" - российский разработчик решений в сфере бизнес-аналитики и планирования. Компания зарегистрирована в 2011 году. Флагманскими продуктами являются Polymatica Analytics - инструмент многомерного анализа и Data Mining, Polymatica Dashboards - конструктор отчетов и информационных панелей, Polymatica ML - платформа для построения моделей машинного обучения и управления ими. В 2024 году выручка составила 431 млн рублей.

"БФТ-Холдинг" - российский вендор, разработчик собственных программных продуктов и заказных решений. На ИТ-рынке с 1997 года. Продуктовый портфель включает направления: MDM, BI, SRM, EAM, ECM, LCNC и др. Компания принадлежит структуре ПАО "Ростелеком" - АО "РТ Лабс".

"Фабрика ПО" (FabricaONE.AI) - разработчик ПО на основе искусственного интеллекта. FabricaONE.AI сформирована путем объединения в единый кластер части профильных активов, принадлежащих ГК Softline (ПАО "Софтлайн"). В частности, компания объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения.