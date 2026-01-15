Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в 2025 году вырос в три раза до 3 трлн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем сделок на рынке драгметаллов "Московской биржи" по итогам 2025 года вырос более чем в три раза и превысил 3 трлн рублей, сообщила биржа.

В том числе объем сделок спот с золотом составил 1,2 трлн рублей (132 тонны), сделок своп - 1,7 трлн рублей (186 тонн).

Общий объем операций с серебром составил 52 млрд рублей (365 тонн), с платиной - 5,9 млрд рублей (1,6 тонны), с палладием - 5,4 млрд рублей (1,6 тонны).

Количество торговых операций с драгметаллами на "Мосбирже" также утроилось и составило 3,6 млн.

Сделки с драгоценными металлами в прошедшем году заключали 118 профессиональных участников рынка - банки, брокеры, управляющие компании, производители и потребители, а также около 150 тыс. частных инвесторов.

На фондовом рынке "Московской биржи" количество доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на драгметаллы достигло восьми. Общая стоимость чистых активов таких фондов в 2025 году выросла почти в два раза и составила 53,2 млрд рублей. Кроме того, на организованных торгах инвесторы могут совершать сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы.