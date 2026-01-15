Поиск

Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в 2025 году вырос в три раза до 3 трлн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем сделок на рынке драгметаллов "Московской биржи" по итогам 2025 года вырос более чем в три раза и превысил 3 трлн рублей, сообщила биржа.

В том числе объем сделок спот с золотом составил 1,2 трлн рублей (132 тонны), сделок своп - 1,7 трлн рублей (186 тонн).

Общий объем операций с серебром составил 52 млрд рублей (365 тонн), с платиной - 5,9 млрд рублей (1,6 тонны), с палладием - 5,4 млрд рублей (1,6 тонны).

Количество торговых операций с драгметаллами на "Мосбирже" также утроилось и составило 3,6 млн.

Сделки с драгоценными металлами в прошедшем году заключали 118 профессиональных участников рынка - банки, брокеры, управляющие компании, производители и потребители, а также около 150 тыс. частных инвесторов.

На фондовом рынке "Московской биржи" количество доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на драгметаллы достигло восьми. Общая стоимость чистых активов таких фондов в 2025 году выросла почти в два раза и составила 53,2 млрд рублей. Кроме того, на организованных торгах инвесторы могут совершать сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы.

Московская биржа МосБиржа золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

 Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });