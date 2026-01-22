Поиск

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Здание Московской биржи в Большом Кисловском переулке
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгметаллов "Московской биржи" в первую рабочую неделю января 2026 года составил 5,4 тонны - максимум за все время проведения торгов, сообщила биржа.

Для сравнения, за 2025 год этот показатель был на уровне 1,3 тонны.

Совокупный объем спот-торгов серебром за первые десять торговых дней января текущего года составил 43 тонны, что более чем вдвое превысило показатель за весь январь 2025 года. В денежном выражении объем торгов за этот период вырос в 4 раза по сравнению с показателем за весь январь прошлого года и составил 9,4 млрд рублей.

Объем сделок спот и своп с серебром на рынке драгметаллов "Мосбиржи" в 2025 году был равен 52 млрд рублей (365 тонн). Совокупный объем сделок на рынке драгметаллов по итогам прошлого года утроился и превысил 3 трлн рублей.

