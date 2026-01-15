Поиск

Сальдо торгового баланса РФ за январь-ноябрь снизилось на 10,5%, до $124,7 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2025 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10,5% и составило $124,7 млрд (против $139,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных в четверг данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-ноябре 2025 года снизился в годовом выражении на 5,3% - до $373,7 млрд (c $394,5 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $249,0 млрд (с $255,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-ноябре 2025 года составил $622,7 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1% (с $649,7 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-ноябрь 2025 года составил $52,2 млрд, сократившись на 16,3%, в Азию - $290,8 млрд, сократившись на 2,6%, в Африку - $19,6 млрд, снизившись на 13,2%, в Америку - $10,9 млрд (рост на 1,3%).

Импорт в РФ из Европы за январь-ноябрь 2025 года составил $64,6 млрд, сократившись на 3,3%, из Азии - $165,8 млрд, сократившись на 3,3%, из Африки - $4,0 млрд, увеличившись на 28,7%, из Америки - $14,5 млрд (на 8,8% больше).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-ноябрь 2025 года составил $203,9 млрд, сократившись на 16,0%, металлов и изделий из них - $66,3 млрд, увеличившись на 17,0%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $35,9 млрд, снизившись на 8,0%, продукции химической промышленности - $30,7 млрд, увеличившись на 22,6%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $24,0 млрд (на 23,3% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $9,7 млрд (на 4,1% больше).

Импорт в РФ за январь-ноябрь 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $120,1 млрд, снизившись на 8,9%, продукции химической промышленности - $49,6 млрд, увеличившись на 2,7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $38,9 млрд, поднявшись на 14,0%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $16,6 млрд (рост на 0,3%), металлов и изделий из них - $16,1 млрд, сократившись на 1,4%.

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

