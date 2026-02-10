Сальдо торгового баланса РФ в 2025 году снизилось на 8,2%, до $139,3 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2025 году снизилось по сравнению с 2024 годом на 8,2% и составило $139,3 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в 2025 году упал в годовом выражении на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.

В 2024 году внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $151,7 млрд, в том числе экспорт - $434,5 млрд, импорт - $282,8 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в 2025 году составил $697,3 млрд и по сравнению с 2024 годом ($717,3 млрд) сократился на 2,8%.

Основными торговыми партнерами РФ в 2025 году были страны азиатского региона (доля в общем объеме товарооборота - 73,4% после 72,6% в 2024 году), при этом товарооборот с ними снизился в 2025 году на 1,6%. На европейские страны пришлось 18,6% всего товарооборота (19,7% в 2024 году), товарооборот с ними снизился в 2025 году на 8,6%.

Доля стран Америки в общем товарообороте РФ в 2025 году выросла до 4,1% (с 3,7% в 2024 году), товарооборот вырос на 6,3%, доля стран Африки не изменилась - 3,9% (3,9% в 2024 году), товарооборот сократился на 2,4%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за 2025 год составил $57,4 млрд, сократившись на 16,5%, в Азию - $326,0 млрд, снизившись на 1,0%, в Африку - $22,7 млрд (сократился на 6,5%), в Америку - $12,1 млрд (вырос на 1,4%).

Импорт в РФ из Европы за 2025 год составил $72,3 млрд, сократившись на 1,1%, из Азии - $185,9 млрд (снижение на 2,7%), из Африки - $4,4 млрд (рост на 26,1%), из Америки - $16,3 млрд (рост на 10,3%).

Основой российского экспорта в 2025 году традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,9% (60,9% в 2024 году).

В товарной структуре импорта в 2025 году наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, он составил 48,6% (52,0% в 2024 году).

Экспорт из РФ минеральной продукции за 2025 год составил $225,3 млрд, сократившись на 14,8%, металлов и изделий из них - $74,7 млрд, увеличившись на 17,4%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $40,9 млрд, снизившись на 4,1%, продукции химической промышленности - $33,6 млрд, увеличившись на 21,6%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $29,6 млрд (на 26,6% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $10,6 млрд (на 4,9% больше).

Импорт в РФ за 2025 год машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $135,6 млрд, снизившись на 7,7%, продукции химической промышленности - $55,5 млрд, увеличившись на 3,8%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $43,4 млрд, поднявшись на 15,0%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $18,3 млрд (рост на 1,1%), металлов и изделий из них - $17,7 млрд, сократившись на 1,3%.