Поиск

ВТБ ждет роста выдачи автокредитов в январе более чем на треть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем выдачи автокредитов в РФ в январе 2026 года может составить 116 млрд руб., превысив результат января 2025 года на 36%, прогнозируют в ВТБ.

Как отмечается в пресс-релизе банка, росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект "прошлогоднего" автомобиля.

ВТБ ожидает, что в целом по году автокредиты останутся на уровне 2025 г., в течение которого, по предварительном оценкам банка, общий объем их выдачи российскими банками составил 1,7 трлн руб. (снижение на четверть к 2024 г.).

"В прошлом году рынок автокредитов показал снижение: часть заемщиков предпочитала отложить покупку новых автомобилей, аккумулируя свободные средства на депозитах. Ключевым итогом года стало формирование новой, более качественной модели рынка автокредитования в условиях перезагрузки, которая продолжится и в 2026 году. Основными драйверами для банков по-прежнему будут не объёмы, а работа с финансово устойчивыми заёмщиками, для которых кредит - осознанный инструмент оптимизации личных финансов", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина.

Как сообщалось, эксперты российского авторынка пока ожидают околонулевой динамики продаж автомобилей в этом году. Базовый прогноз "Автостата" предполагает, что в стране будет продано 1,33 млн новых легковых автомобилей. Оптимистичный и пессимистичный сценарии предполагают отклонение на 10% в сторону роста или снижения соответственно.

АЕБ, традиционно комментирующая рынок в совокупности легкового и легкого коммерческого сегмента, базово рассчитывает на рост продаж автомобилей в РФ на 2,5%, до 1,4 млн единиц.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-ноябрь снизилось на 10,5%, до $124,7 млрд

Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

 Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });