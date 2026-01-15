ВТБ ждет роста выдачи автокредитов в январе более чем на треть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем выдачи автокредитов в РФ в январе 2026 года может составить 116 млрд руб., превысив результат января 2025 года на 36%, прогнозируют в ВТБ.

Как отмечается в пресс-релизе банка, росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект "прошлогоднего" автомобиля.

ВТБ ожидает, что в целом по году автокредиты останутся на уровне 2025 г., в течение которого, по предварительном оценкам банка, общий объем их выдачи российскими банками составил 1,7 трлн руб. (снижение на четверть к 2024 г.).

"В прошлом году рынок автокредитов показал снижение: часть заемщиков предпочитала отложить покупку новых автомобилей, аккумулируя свободные средства на депозитах. Ключевым итогом года стало формирование новой, более качественной модели рынка автокредитования в условиях перезагрузки, которая продолжится и в 2026 году. Основными драйверами для банков по-прежнему будут не объёмы, а работа с финансово устойчивыми заёмщиками, для которых кредит - осознанный инструмент оптимизации личных финансов", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина.

Как сообщалось, эксперты российского авторынка пока ожидают околонулевой динамики продаж автомобилей в этом году. Базовый прогноз "Автостата" предполагает, что в стране будет продано 1,33 млн новых легковых автомобилей. Оптимистичный и пессимистичный сценарии предполагают отклонение на 10% в сторону роста или снижения соответственно.

АЕБ, традиционно комментирующая рынок в совокупности легкового и легкого коммерческого сегмента, базово рассчитывает на рост продаж автомобилей в РФ на 2,5%, до 1,4 млн единиц.