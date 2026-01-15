Поиск

Минфин предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физлицами и юрлицами на сумму выше 5 млн руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 млн руб. за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 млн руб. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренным правительством РФ.

Проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК) РФ, а также в закон "О государственной регистрации недвижимости". Документ был направлен министерством в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложением Минфина.

Согласно ГК, ряд сделок подлежит государственной регистрации, то есть запись о них вносится в Росреестр. К ним относятся сделки с недвижимостью, например, продажа жилого дома, квартиры, сделки по продаже предприятий, а также договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее одного года.

Сейчас нет ограничений по расчету за наличные между физическими и юридическими лицами, в связи с чем в оборот могут быть введены наличные, полученные преступным путем. Проект закона направлен на ограничение введения в безналичный оборот наличных денег, имеющих неустановленное происхождение, говорится в пояснительной записке к документу.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных в рамках "обеления" экономики РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак на том же совете заявил, что задача по "обелению" экономики реализуется через отдельный план в отношении ряда секторов. В соответствии с ним планируется претворить в жизнь комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, сообщал вице-премьер.

