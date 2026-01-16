Поиск

Росстат уточнил потребительскую корзину для расчета инфляции в РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен на 2026 год, говорится в сообщении статслужбы.

Ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2026 году будет основан на 558 позициях (в 2025 году - 556). Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров и услуг (в 2025 году - 109).

"Ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в РФ", - поясняют в Росстате.

Набор неизменен в течение года - это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

В набор для ежемесячного наблюдения включены позиции: печень птицы, помада, жидкие средства для стирки. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

С учетом рекомендаций Минздрава России и данных о наибольших объемах продаж обновлен список лекарственных препаратов: исключены восемь наименований (включая "Ингавирин", "Канефрон Н", "Аскофен-П", "Трекрезан"), а включены семь новых, среди которых "Амлодипин", "Индапамид", "Лозартан", "Розувастатин" и "Римантадин".

Для увеличения масштабов наблюдения упрощены и унифицированы названия ряда позиций. Так, наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. Аналогично в перечне медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные (например, "Супрастин" на Хлоропирамин, "Цетрин" на Цетиризин, "Беталок ЗОК" на Метопролол).

Из набора исключены товары и услуги, утратившие актуальность для широкого потребления. Среди них стационарный телефонный аппарат, услуги по замене элементов питания в наручных часах и детализированные тарифы на междугородную телефонную связь (их заменила общая позиция).

Также исключены дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническая маска, включенные в наблюдение в 2021 г. в связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.

