Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Рост цен оказался ниже официальных прогнозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России в декабре 2025 года рост потребительских цен составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,50% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил Росстат.

Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз Банка России от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

По данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2025 года подорожали на 0,43%, а в целом за 2025 год - на 5,24% (после роста на 11,05% в 2024 году).

Плодоовощная продукция в декабре 2025 года выросла в цене на 1,56%, а в целом за 2025 год она подешевела на 8,80% (после роста на 22,09% в 2024 году).

Значительно выросли цены в 2025 году на мороженую рыбу - на 16,98%, алкогольные напитки - на 11,12%, хлеб и хлебобулочные изделия - также на 11,12%.

Одновременно куриные яйца в 2025 году подешевели на 20,04% (после удешевления на 11,16% в 2024 году и удорожания на 61,35% в 2023 году). Сахарный песок в 2025 году подешевел на 6,41%.

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2025 года равнялся 0,34%, а за 2025 год - 2,99% (6,12% в 2024 году). Значительно подорожали в 2025 году бензин - на 10,78%, медикаменты - на 9,88%, табачные изделия - на 7,08%. Одновременно подешевели в 2025 году телерадиотовары - на 8,53%, электротовары - на 4,96%.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,15%, а за 2025 год - на 9,30% (11,52% в 2024 году).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2025 года составил 100,37%, а за 2025 год - 105,44% (в 2024 году - 108,93%).

Росстат 14 января сообщил, что инфляция с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%.

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%.

Исходя из этих данных, годовая инфляция в стране на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Банк России 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

Прогноз Банка России на 2026 год был сохранен на уровне 4-5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2026 году на уровне 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.