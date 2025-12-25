Производство красной икры в РФ за 11 месяцев выросло на 23%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ на фоне более удачной, чем в прошлом году лососевой путины, за 11 месяцев выросло на 23%, до 11,6 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз на основе анализа оперативных данных Росстата.

"Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и все более уверенной (в части икры горбуши и кеты) понижательной динамикой в рознице", - говорится в сообщении.

Производство черной икры за этот период выросло на 6%, до 67 тонн. По итогам года оно может достичь 85-90 тонн против около 82 тонн в 2024 году, прогнозируют аналитики.

В целом выпуск рыбной продукции за 11 месяцев превысил 3,8 млн тонн, но это на 3% ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

Так, мороженой рыбы произведено на 2% меньше - 2,5 млн тонн. Сокращение связано с увеличением выпуска рыбной продукции более высокой степени переработки, пояснили аналитики. Мороженого рыбного филе выпущено на 8% больше - 231 тыс. тонн. К концу ноября производство (на судах в море) филе минтая достигло 96 тыс. тонн (рост на 25%), филе тихоокеанской сельди - 68 тыс. тонн (рост 21%).

В то же время выпуск рыбных консервов и пресервов снижается. Консервов за 11 месяцев изготовлено 173 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее, пресервов - 91 тыс. тонн (на 11% меньше). Согласно сообщению, сокращение производства консервов "может свидетельствовать о насыщении рынка в условиях высокой конкуренции со стороны бурно растущего сегмента готовых блюд". Отрицательная динамика на выпуске пресервов связана с эффектом высокой базы аналогичного периода прошлого года.

Производство мороженых ракообразных снизилось на 11%, до 91 тыс. тонн. Причиной этого может быть рост российского экспорта живых крабов. Так, их поставки в Китай за январь-ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10% и составили около 35 тыс. тонн.