Поиск

Производство красной икры в РФ за 11 месяцев выросло на 23%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ на фоне более удачной, чем в прошлом году лососевой путины, за 11 месяцев выросло на 23%, до 11,6 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз на основе анализа оперативных данных Росстата.

"Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и все более уверенной (в части икры горбуши и кеты) понижательной динамикой в рознице", - говорится в сообщении.

Производство черной икры за этот период выросло на 6%, до 67 тонн. По итогам года оно может достичь 85-90 тонн против около 82 тонн в 2024 году, прогнозируют аналитики.

В целом выпуск рыбной продукции за 11 месяцев превысил 3,8 млн тонн, но это на 3% ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

Так, мороженой рыбы произведено на 2% меньше - 2,5 млн тонн. Сокращение связано с увеличением выпуска рыбной продукции более высокой степени переработки, пояснили аналитики. Мороженого рыбного филе выпущено на 8% больше - 231 тыс. тонн. К концу ноября производство (на судах в море) филе минтая достигло 96 тыс. тонн (рост на 25%), филе тихоокеанской сельди - 68 тыс. тонн (рост 21%).

В то же время выпуск рыбных консервов и пресервов снижается. Консервов за 11 месяцев изготовлено 173 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее, пресервов - 91 тыс. тонн (на 11% меньше). Согласно сообщению, сокращение производства консервов "может свидетельствовать о насыщении рынка в условиях высокой конкуренции со стороны бурно растущего сегмента готовых блюд". Отрицательная динамика на выпуске пресервов связана с эффектом высокой базы аналогичного периода прошлого года.

Производство мороженых ракообразных снизилось на 11%, до 91 тыс. тонн. Причиной этого может быть рост российского экспорта живых крабов. Так, их поставки в Китай за январь-ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10% и составили около 35 тыс. тонн.

Рыбный союз Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек

Российские военные нейтрализовали за ночь 141 беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

 Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Два резервуара с нефтепродуктами горят в порту Темрюка после атаки БПЛА

Сбито еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

 Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });