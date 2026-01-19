Цены на золото и серебро обновили рекорды на фоне тарифных угроз Трампа из-за Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на золото и серебро обновили рекорды в понедельник на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой.

В субботу Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии", сообщил Трамп.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным газеты Financial Times, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Торговая напряженность, связанная с Гренландией, отличается от прошлогодней ситуации с введением Штатами масштабных пошлин, отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

"Использование тарифных угроз внутри НАТО - это своего рода удар по доверию, который может спровоцировать более устойчивую премию за риск к стоимости активов", - говорит она.

Спотовая цена золота к 10:30 по московскому времени в понедельник выросла на 1,6%, до $4670,47 за унцию, серебра - на 3,4%, до $93,1755 за унцию. В ходе сессии цена золота поднималась до рекордных $4690,59 за унцию, серебра - до $94,1213 за унцию.

"Геополитические риски накаляются, - отмечает аналитик Capital.com Inc. в Мельбурне Кайл Родда. - Новая торговая неопределенность омрачает перспективы роста, а внешняя политика США подрывает доверие к доллару. Это идеальный набор условий для роста цен на золото и серебро".

Фьючерсы на фондовые индексы США теряют 0,8-1,3% в понедельник. Активность торгов на фьючерсном рынке являются слабой, поскольку американские биржи закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).