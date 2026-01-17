Поиск

Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Президент США пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

"Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты", - предположил он.

Трамп в очередной раз заявил, что контроль над Гренландией ему нужен для обеспечения нацбезопасности США, в частности - для эффективной работы новой системы ПРО, которую он намерен построить.

Он также повторил свою мысль о том, что если США не получат Гренландию, то этим островом будут владеть Россия или Китай.

"На кону - мир на планете. Китай и Россия хотят получить Гренландию, и Дания не в состоянии этому помешать, - считает Трамп.

По его мнению, моральный долг Дании - отдать Гренландию США.

"Мы много лет фактически субсидировали Данию и весь ЕС, так как не вводили против них пошлины. Теперь, спустя столетия, для Дании настало время отдать нам этот долг", - написал Трамп.

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

Дональд Трамп Дания США Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 17 января

Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

 Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

Многотысячная демонстрация прошла в Дании против планов Трампа относительно Гренландии

 Многотысячная демонстрация прошла в Дании против планов Трампа относительно Гренландии

Президенты Турции и Египта приглашены в Совет мира по Газе

Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

 Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

Хаменеи заявил, что возлагает ответственность на Трампа за беспорядки и гибель людей в Иране

Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

 Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

 Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Новые правила игры глобального мира

 Новые правила игры глобального мира
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });