Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Президент США пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

"Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты", - предположил он.

Трамп в очередной раз заявил, что контроль над Гренландией ему нужен для обеспечения нацбезопасности США, в частности - для эффективной работы новой системы ПРО, которую он намерен построить.

Он также повторил свою мысль о том, что если США не получат Гренландию, то этим островом будут владеть Россия или Китай.

"На кону - мир на планете. Китай и Россия хотят получить Гренландию, и Дания не в состоянии этому помешать, - считает Трамп.

По его мнению, моральный долг Дании - отдать Гренландию США.

"Мы много лет фактически субсидировали Данию и весь ЕС, так как не вводили против них пошлины. Теперь, спустя столетия, для Дании настало время отдать нам этот долг", - написал Трамп.

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.