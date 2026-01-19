Поиск

Вице-премьер ФРГ заверил, что Европа может противостоять давлению США из-за Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер ФРГ, глава Минфина Ларс Клингбайль в понедельник заявил, что Европа располагает достаточным комплектом контрмер в связи с попытками США оказать давление по вопросу Гренландии – автономной территории Дании.

"У нас есть законный набор средств, и мы можем чувствительным образом ответить на экономический шантаж. Нам следует сейчас же изучить возможность использовать их", - приводит Bloomberg его слова с пресс-конференции в Берлине со своим французским коллегой Роланом Лескюром.

В миреМакрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за ГренландииМакрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за ГренландииЧитать подробнее

Он подчеркнул, что Европа всегда должна быть способна действовать, и разработку ответных мер нужно "вести не в последнюю минуту; подготовка должна идти сейчас".

Клингбайль заверил, что Европа более не может мириться с шагами США в отношении Гренландии. "Мы дошли до предела. И теперь, когда я вижу угрозу целостности и суверенитету Гренландии и Дании, я заметил в ходе переговоров, что люди ждут от нас отказ смириться с шантажом, ждут действий против него", - сказал вице-премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил NBC, что угрозы ЕС в отношении торгового соглашения с США не стоит воспринимать всерьез.

Однако западные СМИ сообщали, что ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. Агентство поясняет, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.

Германия ЕС Дания Гренландия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

 Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });