Вице-премьер ФРГ заверил, что Европа может противостоять давлению США из-за Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер ФРГ, глава Минфина Ларс Клингбайль в понедельник заявил, что Европа располагает достаточным комплектом контрмер в связи с попытками США оказать давление по вопросу Гренландии – автономной территории Дании.

"У нас есть законный набор средств, и мы можем чувствительным образом ответить на экономический шантаж. Нам следует сейчас же изучить возможность использовать их", - приводит Bloomberg его слова с пресс-конференции в Берлине со своим французским коллегой Роланом Лескюром.

Он подчеркнул, что Европа всегда должна быть способна действовать, и разработку ответных мер нужно "вести не в последнюю минуту; подготовка должна идти сейчас".

Клингбайль заверил, что Европа более не может мириться с шагами США в отношении Гренландии. "Мы дошли до предела. И теперь, когда я вижу угрозу целостности и суверенитету Гренландии и Дании, я заметил в ходе переговоров, что люди ждут от нас отказ смириться с шантажом, ждут действий против него", - сказал вице-премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил NBC, что угрозы ЕС в отношении торгового соглашения с США не стоит воспринимать всерьез.

Однако западные СМИ сообщали, что ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. Агентство поясняет, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.