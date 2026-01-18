ЕС может ввести пошлины на товары из США на фоне ситуации с Гренландией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму $107 млрд долларов или ряд ограничений для американских компаний из-за угроз президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих Гренландию, сообщает Financial Times в воскресенье со ссылкой на источники.

"Европейские столицы рассматривают введение в отношении США пошлин на товары стоимостью в $107 млрд долларов или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа союзникам по НАТО, выступающих против его кампании по приобретению Гренландии", - пишет газета.

По словам официального лица, знакомого с ситуацией, в ЕС планируют ответные меры, чтобы дать лидерам блока преимущество на встрече европейских лидеров и Трампа на полях Международного экономического форума в Давосе, который пройдет на следующей неделе.

Отмечается, что список возможных пошлин подготовили еще в 2025 году, однако его рассмотрение отложили до февраля этого года, не желая начинать торговую войну. Именно этот список обсудили постпреды ЕС в ходе встречи в Брюсселе в воскресенье. Также они обсудили использование так называемого "инструмента против принуждения", который может ограничить доступ американских компаний на рынок ЕС.

Один из собеседников заявил газете, что многие члены ЕС поддержали активацию "инструмента против принуждения", однако большинство все же высказалось за диалог с Трампом.

Согласно сообщению, европейские официальные лица надеются, что угрозы ответных пошлин приведут к усилению давления на Трампа со стороны обеих американских партий, в результате чего он откажется от идеи введения мер в отношении европейских стран.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию.