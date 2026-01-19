Хуснуллин заявил об опережающих темпах привлечения внебюджетных средств в Крым

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Работа по привлечению внебюджетных инвестиций в экономику Крымского полуострова идет опережающими темпами, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в понедельник.

"Госпрограмма (социально-экономического развития Крыма и Севастополя - ИФ) должна привлекать и стимулировать не только бюджетные деньги, но и внебюджетные средства. Президентом было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году. Работа идет опережающими темпами. На конец третьего квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд рублей, что позволяет нам уверенно сказать, что по итогам года показатель будет выполнен", - сказал Хуснуллин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку предусмотрено 308 млрд рублей.

"Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту. При продлении госпрограммы приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них съезды с "Тавриды" к курортным городам южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер "Таврида". Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов", - отметил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя реализуется уже 11 лет. Он сообщил, что за этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, в том числе 55 объектов в 2025 году.

"Целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты, а уровень кассового освоения стабильно высокий, 99,8% по итогам года. (...) Ведется масштабное дорожное строительство. Помимо Крымского моста и основной магистрали полуострова - трассы "Таврида" - построена автодорога до Евпатории, дорога "Донское- Перевальное", а также съезд к жд-станции в Керчи. Ведутся работы по строительству и расширению съездов с трассы "Таврида" к побережью, приведению в порядок улично-дорожной сети", - добавил Хуснуллин.

Он также доложил о показателях Крыма и Севастополя, достигнутых в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"По предварительным данным, план 2025 года выполнен. Уложено порядка 2 млн кв. м асфальта, с учетом хороших темпов к 2030 году будет достигнут целевой показатель - 60% региональной дорожной сети будут приведены в нормативное состояние в обоих регионах. И Крым, и Севастополь в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тыс. кв. м жилья - это на уровне прошлого года. А в Республике Крым введено почти 1,5 млн кв. м, что почти на 18% больше, чем в 2024 году. И сделаны заделы для того, чтобы стабильно поддерживать высокий темп жилищного строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, он напомнил о проводимой работе по реконструкции канализационных очистных сооружений на побережье и начале программы по восстановлению берегоукрепительных сооружений и пляжей.

Как сообщалось, летом прошлого года правительство продлило срок реализации госпрограммы развития Республики Крым и Севастополя до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.

Федеральную целевую программу развития (ФЦП) Республики Крым и Севастополя утвердили в августе 2014 года, с тех пор она изменялась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно. Государственная программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" утверждена в 2019 году, став преемницей ФЦП.