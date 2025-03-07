Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество людей, состояние которых превышает $10 млн, выросло на 4,4% в 2024 году и превысило 2,341 млн человек, говорится в ежегодном отчете Wealth Report компании Knight Frank.

При этом в Северной Америке число мультимиллионеров за минувший год увеличилось на 5,2%.

По данным Knight Frank, в США сейчас проживает почти 40% всех мультимиллионеров, вдвое больше, чем в Китае.

Количество физических лиц с состоянием свыше $100 млн впервые в истории превысило 100 тыс., показывают результаты исследования Knight Frank.

Тем временем число долларовых миллиардеров в прошлом году подскочило на 8%, согласно отчету Oxfam. За прошлый год в мире появилось 204 новых миллиардера.

"Рост мировой экономики замедлился в 2024 году, однако устойчивость американской экономики поддержала оптимизм инвесторов, - отметил глава отдела глобальных исследований в Knight Frank Лиам Бейли. - Тренды, помогающие созданию богатства, включая рост финансовых рынков в целом и рынков акций в частности, а также укрепление биткойна, сохранялись на протяжении всего прошлого года".

Американский фондовый индекс S&P 500 в 2024 году подскочил на 23%, Nasdaq - на 29%, Dow Jones Industrial Average - более чем на 12%.