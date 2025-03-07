Поиск

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году
Фото: Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество людей, состояние которых превышает $10 млн, выросло на 4,4% в 2024 году и превысило 2,341 млн человек, говорится в ежегодном отчете Wealth Report компании Knight Frank.

При этом в Северной Америке число мультимиллионеров за минувший год увеличилось на 5,2%.

По данным Knight Frank, в США сейчас проживает почти 40% всех мультимиллионеров, вдвое больше, чем в Китае.

Количество физических лиц с состоянием свыше $100 млн впервые в истории превысило 100 тыс., показывают результаты исследования Knight Frank.

ЭкономикаБогатейшие люди мира потеряли $108 млрд в понедельник на обвале акций из-за DeepSeekЧитать подробнее

Тем временем число долларовых миллиардеров в прошлом году подскочило на 8%, согласно отчету Oxfam. За прошлый год в мире появилось 204 новых миллиардера.

"Рост мировой экономики замедлился в 2024 году, однако устойчивость американской экономики поддержала оптимизм инвесторов, - отметил глава отдела глобальных исследований в Knight Frank Лиам Бейли. - Тренды, помогающие созданию богатства, включая рост финансовых рынков в целом и рынков акций в частности, а также укрепление биткойна, сохранялись на протяжении всего прошлого года".

Американский фондовый индекс S&P 500 в 2024 году подскочил на 23%, Nasdaq - на 29%, Dow Jones Industrial Average - более чем на 12%.

Knight Frank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });