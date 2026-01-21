Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в начале года может иметь существенный дефицит из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов, полагает замминистра финансов Владимир Колычев.

"В январе, это очевидно, надо понимать, что цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам", - сказал он.

Помимо этого, по словам замминистра, стало обычной практикой в последние годы в значительной степени авансировать госзакупки, которые предусмотрены в законе о бюджете. "То есть, скорее всего, в январе, в начале года - в январе-феврале, будет высокое кассовое исполнение по расходам. Это сформирует, чисто "оптически", большой дефицит в начале года. Но, нам казалось, что к этому привыкли все. И в принципе этот год, скорее всего, повторит такую же динамику, но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году", - пояснил Колычев.

Он напомнил, что недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе прогнозируется в 230 млрд рублей. Такие данные приводились в информации Минфина о планируемых продажах валюты и золота с 16 января по 5 февраля в рамках бюджетного правила.

В январе 2025 г. дефицит бюджета РФ, по предварительным данным, составил 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП, сходу превысив актуальный на тот момент годовой план (1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП).

Говоря о поступлении ненефтегазовых доходов в текущем году, замминистра напомнил, что в 2025 г. наблюдался их рост по отношению к уровню, предусмотренному осенними поправками (итог 28,807 трлн руб. при плане в 27,908 трлн). "Это позитивный феномен, в любом случае мы рассчитываем, что в этом году будет опережающий рост ненефтегазовых доходов. Это связано и с мерами по "обелению", и с поправками в налоговую систему", - сказал он.

Также замглавы Минфина сообщил, что дополнительные поступления в результате повышения ставки НДС можно будет наблюдать со второго квартала. "Так как НДС налог квартальный, то повышение ставки на поступления в большей степени начнет влиять со второго квартала. В первом квартале платится, по сути, налог за четвертый квартал прошлого года", - пояснил он.

"Может ли так получиться, что нефтегазовые доходы будут ниже намного, чем наши проектировки? Конечно, может. На это мы не влияем. Будем компенсировать за счет ФНБ, как это правило подразумевает", - сказал замминистра.