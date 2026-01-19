Поиск

Венгерская MOL и "Газпром" согласовали условия продажи сербской NIS

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Газпром" и венгерская MOL согласовали основные положения соглашения о продаже акций сербской NIS, которое будет направлено в администрацию США для принятия решения, сообщает сербский телеканал RTS со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович.

По ее словам, Сербии удалось улучшить свои позиции, и в будущем она сможет увеличить свою долю в NIS на 5%.

По ее словам, что касается партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, они также, как ожидается, войдут в состав будущего соглашения о покупке, и что крайний срок для переговоров по этому вопросу - 24 марта. Ранее сообщалось, что госкомпания ADNOC из ОАЭ ведет переговоры о покупке акций NIS.

Ханданович заявила, что MOL взяла на себя обязательство не закрывать нефтеперерабатывающий завод в Панчево, а поддерживать прежний уровень производства и увеличивать его в соответствии с потребностями.

Министр сказала, что соглашение позволит Сербии "увеличить нашу долю в нефтяной промышленности Сербии на 5% в будущем и достичь такого количества акций, которое позволит нам получить более широкие права принятия решений на собрании акционеров и, прежде всего, защитить интересы наших граждан".

Ранее OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли. Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

На минувшей неделе Ханданович по итогам встречи с венгерским главой МИД Петером Сийярто заявила, что Сербия и Венгрия надеются вскоре договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в NIS.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

