OFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть") новую лицензию, разрешающую переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности. Новая лицензия предполагает разрешение таких переговоров до 24 марта (прежняя лицензия ограничивала срок переговоров 13 февраля 2026 года), сообщает сербский портал РТС.

СМИ также приводит мнение президента Сербии Александра Вучича о том, что продление сроков переговоров акционеров "мало что значит для Сербии, поскольку проблему поставки нефти на НПЗ NIS нужно решать быстрее".

Речь идет о переговорах по продаже в NIS российской доли. Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2025 года заявил: Россия исходит из того, что в ситуации вокруг NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению. "У нас есть межправсоглашение с Сербией по поводу принятия каких бы то ни было рестрикций в отношении этой коммерческой структуры. И, конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны, где гарантии безопасности, если даже межправсоглашение не работает", - сказал Путин.

Зарубежные СМИ в числе претендентов на российскую долю называли хорватскую INA, Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC), венгерскую MOL. Но власти Хорватии заявили, что у INA есть свои проблемы и она не будет покупать NIS, арабская компания никак не комментирует информацию, а венгерская может не получить одобрение на сделку от США.

Есть еще вариант национализации NIS. И хотя Вучич публично отвергал эту идею, сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании. Тема выкупа властями доли у "Газпром нефти" звучала неофициально, сербской стороной называлась даже ориентировочная сумма сделки - 600 млн евро.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских странах, в сумме включая более 400 станций.