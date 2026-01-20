Поиск

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал взаимовыгодной предварительную договоренность венгерской нефтегазовой компании MOL и "Газпром нефти" о покупке ее пакета акций сербской NIS.

"Что касается нефтяной индустрии Сербии, если бы эта договоренность, о которой было объявлено вчера, была невыгодна российской стороне, включая "Газпром", она не была достигнута. Это совершенно очевидно для всех. И договоренность в ситуации, которая сейчас в Сербии сложилась, она взаимовыгодная", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ напомнил, что об этом сказал и сам президент Сербии Александр Вучич.

"В более широком плане, - вы говорите, возможны ли договоренности какие-то, формы сотрудничества России и США на Балканах, - мы открыты к взаимодействию со всеми", - подчеркнул Лавров.

Накануне стало известно, что MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% акций сербской компании NIS.

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

