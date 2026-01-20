РФ в 2025 году вошла в топ-10 поставщиков свинины в КНР, экспорт вырос в 1,6 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала в Китай продукции свиноводства на $86,5 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (на $53,3 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В результате по экспортной выручке РФ вошла топ-10 поставщиков этой продукции в Китай.

Всего КНР в прошлом году закупала продукцию свиноводства в 17 странах. Основными поставщиками свинины в Китай в прошлом году были Испания (на $596,5 млн) и Бразилия (на $369,7 млн). Затем с большим отрывом идут Нидерланды (на $138,7 млн), Дания (на $135,7 млн).

В декабре поставки российской свинины в Китай снизились до $4,8 млн с $5,1 млн в декабре 2024 года. Самый большой объем продукции свиноводства в 2025 году РФ экспортировала в Китай в июле - на $12,4 млн.

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года. По данным Национального союза свиноводов РФ, всего в 2024 году в Китай было поставлено 40 тыс. тонн продукции свиноводства. В первом полугодии 2025 года экспорт составил 43 тыс. тонн.

Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг". По данным Россельхознадзора, в настоящее время рассматриваются заявки еще семи компаний на получение права экспорта продукции свиноводства в Китай.