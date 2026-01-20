Сбер в 2025 г. увеличил розничное кредитование по РСБУ на 7,4%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году увеличил корпоративный кредитный портфель на 9,7%, розничный - на 7,4%, говорится в пресс-релизе по итогам публикации отчетности по РСБУ за год.

В декабре спрос на кредитование был повышенным: корпоративный портфель прибавил 0,9% и достиг 30,4 трлн рублей, а розничный - 1,2%, до 18,8 трлн рублей. В декабре Сбербанк выдал кредиты на 838 млрд рублей.

На фоне привлекательных условий по вкладам объем средств физических лиц увеличился в декабре на 5,9%, до 33,1 трлн рублей, с начала 2025 года рост составил 19,8%.

Средства юридических лиц составили 12,3 трлн рублей, снизившись на 4,9% за месяц и на 6,6% с начала года с учетом валютной переоценки в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.