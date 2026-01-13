Россия в июле-декабре снизила отгрузки зерна на экспорт почти на 18%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2025 года) отгрузила на экспорт 33,9 млн тонн основных видов зерновых культур, что на 17,6% меньше, чем годом ранее (41,2 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, на долю пшеницы пришлось 82,5% отгрузок основных видов зерна - 27,9 млн тонн, что на 14% меньше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано 32,5 млн тонн. Отгрузки ячменя снизились на 27,9%, до 3,2 млн тонн, кукурузы - на 11,7%, до 1,8 млн тонн.

"Главная причина сокращения отгрузок зерна, прежде всего пшеницы, - это, конечно же, активная конкуренция на мировом рынке, - заявила Тюрина. - В текущем сезоне, по январским оценкам, ожидается значительное увеличение отгрузок со стороны стран ЕС - до 32,5 млн тонн против 27,9 млн тонн в прошлом сезоне. Из Австралии на мировой рынок может поступить до 27 млн тонн пшеницы, в прошлом сезоне было 21,3 млн тонн. Существенное увеличение ожидается и из Аргентины. Это как раз те страны, с зерном из которых приходится конкурировать российской пшенице".

В результате, добавила она, в первой половине сельхозгода российская пшеница продавалась или с полным отсутствием дисконта к цене европейской, или с минимальным дисконтом. "В таких условиях не исключено, что мы можем не выбрать полностью имеющийся экспортный потенциал", - заявила Тюрина. По ее оценке, экспортный потенциал по пшенице на текущий сельхозгод составляет 46-47 млн тонн. "Но в условиях жесткой конкуренции, думаю, это будет 44-45 млн тонн", - сказала она.

Эксперт также сообщила, что в июле-декабре 2025 года пшеница отгружалась в 49 стран, в аналогичном периоде 2024 года их было 69. "Ряд покупателей переключился на закупки в других странах, прежде всего из-за отсутствия дисконта на российское зерно", - пояснила она.

Основным покупателем российской пшеницы за этот период стал Египет, куда отгружено 5 млн 350 тыс. тонн, это на 21% меньше, чем в июле-декабре 2024 года (6 млн 760 тыс. тонн). В Турцию поставки выросли почти в два раза, до 4 млн 234 тыс. тонн. Это можно объяснить низкой базой предыдущего года, когда действовал запрет на импорт пшеницы. На третьем месте Бангладеш. Отгрузки в эту страну упали на треть, до 1 млн 833 тыс. тонн.

"В числе постоянных покупателей - Израиль. В первом полугодии текущего сезона отгрузки в эту страну выросли на 10,8%, до 1 млн 773 тыс. тонн. Пятерку лидеров замыкает Иран, куда отправлено 1 млн 627 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше, чем в июле-декабре 2024 года, - сообщила Тюрина. - К числу стран, которые увеличили закупки, относятся также Ливия - на 28%, Судан - в 2,4 раза, Ирак - в 2,5 раза".

По ее словам, стабильны отгрузки в Саудовскую Аравию.

В то же время существенно сократился экспорт в Алжир и Марокко, что может быть связано с переориентацией этих стран на закупки европейской пшеницы, отметила эксперт.

Тюрина также сообщила, что ячмень в первой половине сезона отгружался в 18 стран, год назад - в 24. Крупнейшим покупателем традиционно является Иран, увеличивший закупки в 2,5 раза, до 1 млн 533 тыс. тонн. "И, как ожидалось, выросли отгрузки в Турцию - в 7,8 раза, до 503 тыс. тонн, что связано с увеличением квоты на закупку кукурузы и ячменя до 1 млн тонн. Топ-3 замыкает Саудовская Аравия, но она снизила закупки почти на 69%, до 483 тыс. тонн", - сказала она.

Кукуруза отгружалась только в пять стран против 18 в прошлом сезоне. Лидером традиционно является Иран, но отгрузки в эту страну снизились на 8%, до 1 млн 218 тыс. тонн. Экспорт в Турцию вырос на 9%, до 401 тыс. тонн, в Китай - на 28%, до 112 тыс. тонн.

Число компаний-экспортеров в первой половине сезона составило 97, год назад их было 235.

По словам эксперта, зерновые и зернобобовые культуры в июле-декабре отгружались через 61 порт, в прошлом сезоне - через 69. Так, отгрузки через Новороссийск снизились на 5,7%, до 12 млн 847 тыс. тонн. Рейдовая перевалка сократилась на 29%, до 6 млн 304 тыс. тонн. Перевалка через Ростов-на-Дону снизилась на 22,4%, до 4 млн 190 тыс. тонн, через Азов - выросла на 5,6%, до 2 млн 410 тыс. тонн, через Астрахань - на 14%, до 1 млн 292 тыс. тонн.

"Активизировались отгрузки через порт Высоцка, откуда зерно отправлялось в Анголу, Бангладеш, Израиль, Кению, Ливию и ряд других стран", - сказала Тюрина.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на европейскую пшеницу за полугодие снизились на 1%, до $228 за тонну. Снижение цен на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) было больше - на 4,2% (на $10), до $226 за тонну. "Если в начале сезона российская пшеница была на $6 дороже европейской и это привело к снижению отгрузок, то к концу года был дисконт в $2. Если он сохранится, то можно рассчитывать на рост отгрузок", - заявила эксперт.

По ее словам, цены производителей пшеницы с начала сезона в долларовом эквиваленте снизились на 13%, до $171 против $196 за тонну.

"В годовом выражении снижение более серьезное. Европейские цены упали на $20 по сравнению с $248 на 31 декабря 2024 года. Российская пшеница подешевела на $18 - c $244 за тонну соответственно. Цены производителей в долларовом эквиваленте выросли на 11,9% по сравнению со $152,6 за тонну на 31 декабря 2024 года", - сообщила Тюрина.