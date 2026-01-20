РФ в ноябре третий раз подряд обновила рекорд поставок СПГ в Китай

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2025 года обновила свой рекорд по поставкам сжиженного природного газа в Китай. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за месяц отгрузки составили 1,909 млн тонн (годом раньше было 914 тыс. тонн). Прежние рекорды пришлись на октябрь и сентябрь 2025 года.

По итогам ноября Россия занимает третье место по объему поставок СПГ на рынок КНР, с небольшим отрывом следуя за Австралией (2,132 млн тонн) и Катаром (2,050 млн тонн).

Суммарно в ноябре Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (КНР, Тайвань, Япония, Южная Корея) 2,75 млн тонн при общем объеме производства в 3,06 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в ноябре 2025 года достигли 5,8 млрд куб. м (рост на 33% к прошлогоднему показателю).

Суммарно Китаем в ноябре 2025 года было принято 8,478 млн тонн СПГ (в регазифицированном состоянии это 11,024 млрд куб. м газа), что на 19% больше, чем годом ранее. Это также новый рекорд импорта за отдельный месяц для истории национальной энергетики. Предыдущий максимум пришелся на декабрь 2020 года (8,378 млн тонн, по уточненным данным таможни). Импорт СПГ растет второй месяц подряд, а до того он сокращался на протяжении 12 месяцев.

Реэкспорт СПГ Китаем в ноябре сохранился на том же уровне 1,7% от импорта. Одна крупнотоннажная партия ушла в Южную Корею, остальные операции - малотоннажная и бункеровочная деятельность.

По трубе КНР получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В общей сложности в ноябре 2025 года она приняла по трубопроводам 6,463, что на 13% больше, чем за ноябрь 2024 года (5,741 млрд куб. м). Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего очередное плановое увеличение прокачки "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири". Поставки туркменского газа находятся на уровне годовых максимумов (около 2,5 млрд куб. м за месяц). Поставки из Узбекистана и Казахстана были ниже потенциальной возможности, что свидетельствует о перенаправлении части ресурсов на нужды внутреннего рынка по мере наступления холодов.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) Китай в ноябре 2025 года импортировал 17,488 млрд куб. м природного газа, что на 16% больше, чем годом ранее (15,03 млрд куб. м). Это новый исторический рекорд импорта газа за месяц. Предыдущий максимум был зафиксирован двумя годами ранее - в 2023 году, также в ноябре (16,449 млрд куб. м).