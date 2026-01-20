Поиск

Газпромбанк получил суборд из ФНБ на 82,6 млрд рублей на инфраструктурный проект

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В декабре 82,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния были размещены на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования инфраструктурного проекта, говорится на сайте Минфина.

Проценты по депозиту равны ключевой ставке Банка России и выплачиваются ежемесячно.

Таким образом, общая сумма средств ФНБ, размещенных на субординированных депозитах в ГПБ, выросла до 204,1 млрд рублей со 121,5 млрд рублей.

О том, что ГПБ может получить субординированный депозит из ФНБ в объеме 82,6 млрд рублей для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, стало известно в июле 2025 года. Такая возможность была предусмотрена проектом поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния".

В нормативном акте проект, на реализацию которого ГПБ может получить суборд, не назывался. При этом исходя из приведенных расчетов квоты ВЭБа можно было сделать вывод, что речь идет о финансировании проекта строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область).

Для финансирования этого проекта была предусмотрена возможность предоставления на субординированный депозит в ВЭБ.РФ до 440 млрд рублей по ставке 6% годовых и до 460 млрд рублей на депозит в "ВЭБ.РФ" без субординации по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, на срок не более 16 лет.

На субординированный депозит в ВЭБе средства ФНБ размещены практически в полном от запланированного объеме - 437,9 млрд рублей из 440 млрд рублей.

Квота ВЭБа в рамках депозита без субординации уже была снижена на 200 млрд рублей за счет предоставления субординированного депозита на финансирование инфраструктурного проекта банку ВТБ (тоже на проект в Усть-Луге).

Оператором строительства предприятия в Усть-Луге является "РусХимАльянс" - компания, учрежденная на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД". Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 трлн рублей в номинальных ценах.

