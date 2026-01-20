Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Сочи иск к арестованному бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и его действующему коллеге Андрею Дорошенко об обращении в доход государства активов на сумму в 2,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с иском надзорного ведомства.

"Выявленное в ходе надзорных мероприятий имущество, приобретенное ответчиками в результате нарушения антикоррупционных требований и запретов, подлежит обращению в доход Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Помимо Вороновского и Дорошенко ответчиками по иску выступают 28 человек, в том числе родственники депутатов и региональные чиновники.

По словам источника, с 2016 года, когда Вороновский стал министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а Дорошенко был депутатом краевого Заксобрания, "ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд. рублей".

Как установил надзор, часть этих средств Вороновский, Дорошенко и другие лица направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и приобретение новых высокорентабельных бизнес-структур, при этом формально зарегистрировав их на своих родственников и доверенных лиц.

"Другую часть коррупционных доходов ответчики направили на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников и подконтрольных лиц", - сказал собеседник агентства.

После того, как Вороновский стал министром транспорта Краснодарского края, он стал "распределять муниципальные заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов". От них чиновник требовал плату за предоставленные объемы работ.

По данным источника, Дорошенко с 2018 по 2021 годы и депутат Краснодарского Заксобрания Александр Карпенко с 2021 по 2025 годы "по протекции Вороновского возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани", членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках".

Будучи руководителями организации они искали подрядчиков, распределяли объемы работ среди ее членов и "устанавливали размер незаконного вознаграждения для Вороновского, исчисляемого в процентах от сметной стоимости государственных заказов".

"К проводимым закупкам Вороновский допускал только заранее отобранные им предприятия. Последние создавали видимость конкурентной борьбы, а после перечисления им бюджетных средств - передавали часть из них Вороновскому в качестве платы за предоставление права на заключение контрактов",- сказал источник.

Дорошенко и другие ответчики пользовались положением Вороновского уже после получения депутатского мандата "для извлечения незаконных преимуществ собственному бизнесу в результате гарантированного заключения контрактов с аффилированными им обществами". Сам депутат "используя свой статус народного избранника, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности и после прекращения работы в правительстве региона", заявил собеседник агентства.

Также Вороновский обязал организации транспортного комплекса с долей участия Краснодарского края закупать сырье и топливо исключительно у подконтрольных ему структур.

В минувшем декабре Госдума сняла неприкосновенность с Вороновского и досрочно прекратила его полномочия.

Экс-депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Вороновскому вменяют получение взятки от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Как сообщал парламентарий Константин Затулин, Вороновский подозревается в получении взятки в 25 млн рублей от руководителя строительно-дорожной фирмы "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" Сафарбия Напсо.

По его словам, сам Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Дорошенко является депутатом Госдумы с 2021 года, член фракции "Единая Россия", входит в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.