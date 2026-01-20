Поиск

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Сочи иск к арестованному бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и его действующему коллеге Андрею Дорошенко об обращении в доход государства активов на сумму в 2,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с иском надзорного ведомства.

"Выявленное в ходе надзорных мероприятий имущество, приобретенное ответчиками в результате нарушения антикоррупционных требований и запретов, подлежит обращению в доход Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Помимо Вороновского и Дорошенко ответчиками по иску выступают 28 человек, в том числе родственники депутатов и региональные чиновники.

По словам источника, с 2016 года, когда Вороновский стал министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а Дорошенко был депутатом краевого Заксобрания, "ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд. рублей".

Как установил надзор, часть этих средств Вороновский, Дорошенко и другие лица направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и приобретение новых высокорентабельных бизнес-структур, при этом формально зарегистрировав их на своих родственников и доверенных лиц.

"Другую часть коррупционных доходов ответчики направили на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников и подконтрольных лиц", - сказал собеседник агентства.

После того, как Вороновский стал министром транспорта Краснодарского края, он стал "распределять муниципальные заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов". От них чиновник требовал плату за предоставленные объемы работ.

По данным источника, Дорошенко с 2018 по 2021 годы и депутат Краснодарского Заксобрания Александр Карпенко с 2021 по 2025 годы "по протекции Вороновского возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани", членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках".

Будучи руководителями организации они искали подрядчиков, распределяли объемы работ среди ее членов и "устанавливали размер незаконного вознаграждения для Вороновского, исчисляемого в процентах от сметной стоимости государственных заказов".

"К проводимым закупкам Вороновский допускал только заранее отобранные им предприятия. Последние создавали видимость конкурентной борьбы, а после перечисления им бюджетных средств - передавали часть из них Вороновскому в качестве платы за предоставление права на заключение контрактов",- сказал источник.

Дорошенко и другие ответчики пользовались положением Вороновского уже после получения депутатского мандата "для извлечения незаконных преимуществ собственному бизнесу в результате гарантированного заключения контрактов с аффилированными им обществами". Сам депутат "используя свой статус народного избранника, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности и после прекращения работы в правительстве региона", заявил собеседник агентства.

Также Вороновский обязал организации транспортного комплекса с долей участия Краснодарского края закупать сырье и топливо исключительно у подконтрольных ему структур.

В минувшем декабре Госдума сняла неприкосновенность с Вороновского и досрочно прекратила его полномочия.

Экс-депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Вороновскому вменяют получение взятки от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Как сообщал парламентарий Константин Затулин, Вороновский подозревается в получении взятки в 25 млн рублей от руководителя строительно-дорожной фирмы "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" Сафарбия Напсо.

По его словам, сам Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Дорошенко является депутатом Госдумы с 2021 года, член фракции "Единая Россия", входит в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Генпрокуратура РФ Анатолий Вороновский Андрей Дорошенко Центральный районный суд Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });