Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Атака БПЛА на Адыгею и Кубань, задержание танкера Sagitta, победа "Реала" над "Монако"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки БПЛА в Адыгее пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, в том числе двое детей. В Тахтамукайском районе республики ввели режим ЧС.

- На Кубани обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском, произошел пожар на территории Афипского НПЗ, его потушили.

- Более 10 стран подтвердили свое участие в предложенном Трампом Совете мира по Газе, сообщил CBS News. Публично приглашение приняли пять стран - ОАЭ, Белоруссия, Марокко, Венгрия и Канада.

- Военнослужащие США задержали танкер Sagitta в карибском регионе. Меры приняты в рамках операции по пресечению не скоординированного с США вывоза нефти из Венесуэлы, сообщило американское Южное командование.

- Генпрокуратура РФ подала иск к экс-депутату Анатолию Вороновскому и его действующему коллеге Андрею Дорошенко об обращении в доход государства активов на сумму в 2,8 млрд руб. Ответчиками по иску выступают 28 человек, в том числе родственники депутатов и региональные чиновники.

- Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе "конструктивными". "Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - отметил он.

- Футболисты испанского "Реала" со счетом 6:1 победили "Монако" в седьмом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.