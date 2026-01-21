Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Атака БПЛА на Адыгею и Кубань, задержание танкера Sagitta, победа "Реала" над "Монако"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки БПЛА в Адыгее пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, в том числе двое детей. В Тахтамукайском районе республики ввели режим ЧС.

- На Кубани обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском, произошел пожар на территории Афипского НПЗ, его потушили.

- Более 10 стран подтвердили свое участие в предложенном Трампом Совете мира по Газе, сообщил CBS News. Публично приглашение приняли пять стран - ОАЭ, Белоруссия, Марокко, Венгрия и Канада.

- Военнослужащие США задержали танкер Sagitta в карибском регионе. Меры приняты в рамках операции по пресечению не скоординированного с США вывоза нефти из Венесуэлы, сообщило американское Южное командование.

- Генпрокуратура РФ подала иск к экс-депутату Анатолию Вороновскому и его действующему коллеге Андрею Дорошенко об обращении в доход государства активов на сумму в 2,8 млрд руб. Ответчиками по иску выступают 28 человек, в том числе родственники депутатов и региональные чиновники.

- Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе "конструктивными". "Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - отметил он.

- Футболисты испанского "Реала" со счетом 6:1 победили "Монако" в седьмом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

 Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом Совете мира

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8208 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });