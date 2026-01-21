Поиск

Brent подешевела до $64,17 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по Москве опускается на $0,75 (1,16%), до $64,17 за баррель. Во вторник контракт вырос в цене на $0,98 (1,53%), до $64,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,59 (0,98%), до $59,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,02 (1,72%), до $60,36 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил накануне телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижательное давление на цены на нефть и природный газ из-за огромного объема поставок из США и ряда других стран", - отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Позднее в среду МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

