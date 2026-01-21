Brent подешевела до $64,8 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к умеренному снижению вечером в среду после слабого подъема ранее в ходе торгов.

К 18:30 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,18%), до $64,80 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,08 (0,13%), до $60,28 за баррель.

Трейдеры оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он также отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его планов по присоединению Гренландии. Европейские лидеры назвали такие заявления неприемлемыми и пообещали принять ответные меры. Как сообщается, депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать ожидания избытка предложения на мировом рынке в текущем году.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть на фоне улучшения перспектив мировой экономики и снижения цен на нефть, однако предупредило, что рост предложения будет опережать рост спроса.

В МЭА теперь ожидают, что в 2026 году спрос на нефть увеличится на 932 тысячи баррелей в сутки, тогда как предложение повысится на 2,5 млн б/с. Предыдущий прогноз агентства предполагал увеличение на 863 тысяч и 2,4 млн б/с соответственно.